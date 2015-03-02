У Миколаєві зафіксовано високий рівень захворюваності на грип і ГРВІ

Як повідомили УНІАН у Миколаївській міській раді, міська влада ухвалила рішення продовжити карантин у зв'язку з тим, що епідеміологічна ситуація, як і раніше, залишається несприятливою.

За даними головного управління держсанепідслужби в Миколаївській області, станом на 27 лютого, захворюваність на грип і ГРВІ на 18,9% вища від показника попереднього тижня. Темп приросту хворих за цей період серед дітей збільшився на 15,9%, серед дорослих на 25,1%.

Як повідомляв УНІАН, у навчальних закладах міста Миколаєва з 25 лютого по 4 березня було тимчасово припинено учбовий процес через високий рівень захворюваності на грип і гострі респіраторно-вірусні інфекції.