У Харкові з лікарні виписали ще одного із постраждалих під час теракту

У Харкові з обласної дитячої лікарні виписали ще одного із постраждалих під час теракту біля Палацу спорту 22 лютого.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Харківської обласної держадміністрації з посиланням на директора Департаменту охорони здоров'я ХОДА Олександра Галацана.

Зазначається, що в медичних установах Харкова продовжують залишатися 7 осіб, постраждалих від вибуху в ході мирної акції 22 лютого. За словами Галацана, стан потерпілих оцінюється як стабільний, всім їм надається кваліфікована медична допомога.

П'ятеро постраждалих від вибуху проходять стаціонарне лікування в багатопрофільній лікарні №17, один постраждалий - у лікарні швидкої та невідкладної допомоги ім. проф. Мещанінова, один - в багатопрофільній лікарні №25.

Як повідомлялося, 22 лютого біля Палацу спорту проходив Мітинг Гідності, присвячений пам'яті героїв Небесної сотні і загиблих в зоні АТО. Після того, як колона активістів Євромайдану рушила від Палацу спорту в бік Московського проспекту, стався вибух, в результаті якого дві людини загинули на місці, одинадцять постраждало. Пізніше двоє постраждалих - 15-річний підліток і 18-річний юнак - від тяжких травм померли в лікарні.

26 лютого було виписано одного з постраждалих під час теракту, який проходив лікування в лікарні швидкої та невідкладної допомоги.

Цього ж дня, 26 лютого, затримали організаторів та виконавців теракту.