Рівень захворюваності на грип та ГРВІ у столиці зменшився на 1%

Порівняно з попереднім тижнем захворюваність на грип та ГРВІ у столиці зменшилась на 1%. Про це повідомляє прес-служба КМДА.

Як повідомили у ГУ Держсанепідслужби, з 23 лютого до 2 березня 2015 року на грип та ГРВІ у Києві захворіло 27 003 особи, з них 16 711 (61,9%) – діти віком до 17 років. Показник на 10 тисяч населення становить 95,9, що нижче епідемічного порогу даного тижня (епідпоріг 102,4) на 6,4%.

Найвищий показник захворюваності на грип та ГРВІ зареєстровано у Шевченківському – 133,2, а найменший – 67,0 (на 10 тисяч населення) в Оболонському районі міста.

Порівняно з попереднім тижнем захворюваність на грип та ГРВІ у столиці зменшилась на 1% за рахунок захворюваності серед дитячого населення. У цілому епідемічна ситуація щодо захворюваності на грип та ГРВІ у Києві відповідає середньорічному рівню для відповідної пори року.

Також у прес-службі зауважили, що аналіз перебігу епідемій грипу свідчить, що з кожним роком серед хворих на грип та ГРВІ збільшується кількість дітей шкільного віку. З метою попередження розповсюдження захворюваності серед школярів були призупинені заняття у 15 школах міста до 6 березня 2015 року.

У звітному тижні найбільше хворіли на грип та ГРВІ діти віком від 5 до 14 років, їхня кількість у віковому розподілі становить 51,8 %

За 9 тижнів 2015 року летальних випадків серед хворих на грип у столиці не зареєстровано.