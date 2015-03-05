Прокуратура Черкащини перерахувала одноденний заробіток на придбання медикаментів для бійців

Прокуратура Черкаської області перерахувала свій одноденний заробіток на придбання медикаментів для поранених бійців, що воюють у зоні антитерористичної операції.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Черкаської області, прокурор області Юрій Шеремет передав громадській організації, яка займається волонтерською діяльністю, медичні препарати для черкаських бійців на 74 тис. грн, закуплені на гроші працівників прокуратури.

У прес-службі зазначили, що нещодавно до прокуратури звернулись волонтери з проханням допомогти у придбанні засобів першої допомоги та медикаментів, необхідних пораненим черкаським бійцям.

З цього приводу від керівництва прокуратури області надійшла пропозиція щодо перерахування одноденного заробітку працівників органів прокуратури області для придбання вказаних необхідних ліків. Загальні збори працівників прокуратури підтримали ініціативу.

Найближчим часом громадська організація передасть черкащанам медикаменти в район Артемівська, де вони захищають державу.