Черкаська облрада виділила 11,3 млн грн на лікування хворих на ниркову недостатність

Черкаська обласна рада на черговій сесії у четвер, 5 березня, внесла зміни до обласного бюджету, виділивши 11,3 млн грн для лікування хворих на ниркову недостатність у приватній медклініці «Фрезеніус».

Як передає кореспондент УНІАН, за внесення змін до обласного бюджету проголосували 67 депутатів облради.

Також сьогодні більше десяти пацієнтів «Фрезеніусу» прийшли на сесію обради з плакатами «Фрезеніус – це життя!». Вони закликали депутатів виділити кошти з бюджету на лікування та наголошували, що клініка, де вони лікуються, постійно недоотримує кошти з бюджету.

Кошти, виділені з цьогорічного обласного бюджету Черкаської області, спрямують на погашення заборгованості, яка виникла за лікування хворих у 2014 році та на проведення процедури гемодіалізу для хворих на хронічну ниркову недостатність цього року. Але виділених коштів вистачить лише на 40% процедур гемодіалізу цього року. Решту мають виділити районні та міські ради області.

Голова Черкаської облдержадміністрації Юрій Ткаченко на сесії зазначив, що нещодавно мав розмову з першим заступником міністра фінансів Ігорем Уманським щодо виділення коштів на процедуру гемодіалізу з держбюджету. Наразі він чекає на відповідь з міністерства.