Медики Львова передали 120 тис грн на підтримку польового госпіталю

Як повідомив УНІАН начальник управління охорони здоров’я Львівської міської ради Володимир Зуб, управління охорони здоров’я та заклади охорони здоров’я, підпорядковані Львівській міській раді, цього тижня передали 120 тис грн. на підтримку Львівського польового військово-медичного госпіталю, щоб лікарі мали змогу придбати засоби для надання медичної допомоги бійцям.

Читайте такожМобільний госпіталь Південного регіону надав допомогу понад 5 тис бійцям

«Ми зібрали гроші і публічно передали, в присутності головних лікарів, заступників, інших спеціалістів. Ми передали гроші нашим лікарям, які на полігоні вчили людей навикам надання першої медичної допомоги і там формували індивідуальні аптечки для кожного солдата», - зазначив Зуб.