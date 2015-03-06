У Києві презентували план щодо модернізації системи охорони здоров’я

Про це заявив заступник голови КМДА Михайло Радуцький під час засідання Колегії Департаменту охорони здоров’я, повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

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«Дорадча стратегічна група, що була створена Київським міським головою Віталієм Кличком, напрацювала план з модернізації і розвитку системи охорони здоров’я вмісті Києві. Він не є остаточним, тому я звертаюся до всіх присутніх – долучитися до обговорення та виробити оптимальну та ефективну модель модернізації столичної медицини. Тільки після обговорення та вдосконалення цього документу, ми винесемо його на обговорення комісії в Київраді з питань охорони здоров’я», – наголосив він.

Водночас, Радуцький запевнив всіх присутніх, що презентований план модернізації жодним чином не передбачає будь-якої приватизації комунальних лікарень, їх скорочень або скорочень медичних працівників: «Це – гарантія мера та його команди. Жодних скорочень лікарень, жодних скорочень персоналу, жодних приватизацій».

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Згідно з презентованим Планом, модернізація системи охорони здоров’я передбачає:

1. Модернізацію моделі управління (переформатування клінік в некомерційні комунальні підприємства), що дозволить залучити нові джерела фінансування, посилити автономію міських лікарень та перейти на більш ефективну форму оплати медичних послуг.

2. Модернізацію моделі фінансування (створення міського фонду охорони здоров’я), мета якої – зменшити адміністративні витрати, забезпечити прозору звітність витрат на цю сферу та сприяти розвитку страхової медицини.

3. Підтримку соціально незахищених киян (цільове фінансування додаткового пакету медикаментів через використання Картки киянина).

Очікується, що до кінця поточного року всі лікарні буде реорганізовано в некомерційні комунальні підприємства, оптимізовано систему фінансування медичних закладів, налагоджено систему звітності медичних закладів за надані медичні послугу, а також запущена адресна допомога на медикаменти соціально незахищеним громадянам через Картку киянина.

Протягом наступних двох років – 2016-2018 рр. – планується зміна системи фінансування за принципом «гроші ходять за пацієнтом», введення обов’язкового медичного страхування, запуск всіх лікарень інтенсивної терапії, їх ремонт та забезпечення сучасним обладнанням, а також створення електронного реєстру пацієнтів.