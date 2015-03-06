Одещина: на реалізацію програми «Здоров'я» виділено 29,7 млн грн

Одеська обласна рада вирішила виділити на реалізацію програми «Здоров'я» в 2015 році майже 29,734 млн грн.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення депутати ухвалили 6 березня на засіданні сесії.

Згідно з рішенням, плануються заходи з підвищення кваліфікації лікарів, забезпечення установ охорони здоров'я спецзасобами для надання невідкладної допомоги при гострих коронарних синдромах, забезпечення проведення сучасної медикаментозної терапії, переоснащення кардіохірургічного центру, оснащення автомобілів екстреної медичної допомоги електрокардіографами.

У програмі відзначається пріоритетність у наданні меддопомоги ветеранам праці і війни, зокрема, переміщеним із зони АТО.

Передбачено оснащення госпіталів необхідним устаткуванням, обласного онкологічного диспансеру сучасним медичним устаткуванням, закупівля препаратів для згортання крові хворим гемофілією, необхідних препаратів для хворих цукровим діабетом, вакцин на випадок укусів отруйних комах, змій, тварин зі сказом. Придбання тест-систем, реактивів та інших медикаментів для лікування хворих і профілактики ВІЛ/СНІД інфекції, проведення поточних ремонтів, ремонт і придбання медичного устаткування тощо.

У прийнятому документі наголошується, що програма реалізується в умовах суворої економії коштів і пошуку нових позабюджетних джерел фінансування.