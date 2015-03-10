У Миколаївській області діти отруїлися чадним газом

09:21, 10 березня 2015
Новини регіонів
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Після приїзду рятувальників на місце з'ясувалося, що на момент виникнення нещасного випадку батьків не було вдома

Через несправність газового котла стався витік чадного газу / Фото: lenta-ua.net

У м. Первомайськ Миколаївської області через отруєння чадним газом 14-річна дівчинка загинула, а 8-річна у комі була госпіталізована до районної лікарні.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України в Миколаївській області, сигнал про подію до Служби порятунку «101» надійшов 8 березня о 06.40 від фельдшера карети швидкої медичної допомоги.

Після приїзду рятувальників на місце з'ясувалося, що на момент виникнення нещасного випадку батьків не було вдома.

"За попередньою версією, через несправність газового котла стався витік чадного газу у приміщення, в результаті чого дівчинка віком 14 років загинула на місці, а молодшу, віком 8 років, к стані коми госпіталізували", - повідомили у відомстві.

Близько 10.00 дівчинка опритомніла, лікарі оцінюють її стан як середньої тяжкості.

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