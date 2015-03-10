Волонтери з Іспанії та Італії передали українським бійцям чотири машини "швидкої"

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Львівської ОДА.

Як наголошується в повідомленні, реанімобілі отримали бійці 79-ї окремої аеромобільної бригади (м.Миколаїв Миколаївської області), 24-ї окремої механізованої бригади (м.Яворів Львівської області), батальйону «Карпатська січ» (м.Бровари Київської області) та 66-й львівський мобільний госпіталь.

Читайте такожУ лікарнях Черкаської області пройшли лікування 563 учасника АТО

Автомобілі швидкої допомоги були придбані завдяки співпраці українських діаспор Іспанії та Італії з волонтерами Львівської та Тернопільської областей.

Як розповів волонтер з Тернопільської області Васько Петро, реанімобілі вирушать в зону АТО вже найближчим часом. Всі машини у відмінному стані і обладнані сучасним медичним обладнанням.

Урочиста передача автомобілів швидкої допомоги відбулася на площі перед Львівською ОДА, реанімобілі для військових також освятив настоятель Львівського храму Святих апостолів Петра і Павла о. Степан Сус.