Волинь отримає 30 мільйонів доларів на реформування медичної галузі

Як повідомили УНІАН у МОЗ, Волинська облдержадміністрація підписала угоду зі Світовим банком про надання коштів на реформування медичної галузі.

За словами заступника голови Волинської ОДА Світлани Мишковець, два роки тому Світовий банк запропонував співпрацю областям України.

"Волинь отримає найбільше коштів - 30 мільйонів доларів на реалізацію проекту. На 2015 рік Світовий банк виділяє 15,8 мільйона гривень і півтора мільйона з обласного бюджету", - сказала Мишковець.

Кошти будуть спрямовані, зокрема, на профілактику та лікування серцево-судинних хвороб, адже саме серцево-судинні захворювання формують рівень смертності та захворюваності в області, зокрема, працездатного віку.

Проектом охоплені заходи з профілактики, ранньої діагностики та лікування серцево-судинних захворювань. Головна мета - знизити рівень смертності та інвалідизації серед волинян.

Одним із напрямків проекту буде також навчання лікарів сучасним методам профілактики і діагностики, зокрема і за кордоном. За 5 років на навчанні побувають 1500 лікарів і середнього медперсоналу. На це планують витратити півмільйона доларів. Заплановано 492 семінари, навчання буде проводитися в декілька етапів.

Також буде розширена мережа амбулаторій. 106 існуючих амбулаторій реконструюють і закуплять нове обладнання для діагностики, а також додадуться 86 нових амбулаторій, які створять на базі діючих Фельдшерско-акушерских пунктів.

Транспорт для амбулаторій купуватиметься за обласні кошти, в рамках співфінансування. Також кожну амбулаторію планують обладнати комп’ютером і доступом до мережі Інтернет. В рамках проекту заплановано протягом наступних років створити електронний реєстр осіб з високим ризиком хвороб системи кровообігу.

Вторинна ланка медицини отримає 10,560 мільйонів доларів. За ці кошти буде придбано обладнання для міжрайонних медичних об’єднань, аби там можна було якісно здійснювати діагностику та профілактику серцево-судинних захворювань.

Третинна ланка медицини отримає 6,332 мільйона доларів на обладнання і розхідні матеріали для оперативного втручання. Зауважимо, що такі операції (шунтування) здійснюють як в обласній клінічній лікарні, так і в Луцькій міській лікарні. Управління охорони здоров’я Волинської ОДА пояснює, що цей проект не заважатиме реалізовувати обласну програму «Волинькард», а навпаки її розширить та дозволить використати ефективно передбачені кошти в інших сферах.

Цей проект є найбільшим інвестиційним проектом, який наразі реалізується у Волинській області.