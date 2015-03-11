В Одесі під час благодійного концерту зберуть гроші на реанімобіль для бійців АТО

Як повідомили УНІАН у прес-службі Одеської обласної державної адміністрації, 14 березня з 11.00 до 23.00 в приміщенні Одеського культурного центру проходитиме благодійний концерт-марафон на честь Кузьменка.

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«Протягом 12 годин відомі українські виконавці представлять власну творчість, а також кавери пісень гурту «Скрябін». Відомі артисти поділяться кращими спогадами про Андрія Кузьменка. Також художники представлять інші види сучасного українського Арта. Відбудеться також благодійний ярмарок, який триватиме протягом заходу, збір коштів на придбання реанімобіля для воїнів АТО», - зазначили в прес-службі.

Планується виступ Олега Скрипки, гурту «Гайдамаки» та ін.