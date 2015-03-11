Хмельниччина: викрито лабораторію з виготовлення амфетаміну

Як повідомили УНІАН у секторі зв’язків з громадськістю УМВС України в області, 6 березня правоохоронці затримали двох місцевих жителів, 1993 та 1995 років народження, які займалися виготовленням та збутом амфетаміну.

Один із підозрюваних виготовляв психотропну речовину, інший займався збутом.

Під час проведення санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили переносну нарколабораторію, реактиви, готовий амфетамін та гроші, отримані від його продажу.

Загальна кількість вилученого та збутого наркотику становить близько 90 грамів. За цінами «чорного ринку», його вартість становить близько 30 тис. грн.

Як повідомив начальник ВБНОН УМВС України в Хмельницькій області Володимир Рейман, наразі обоє молодиків перебувають під вартою.

Їм оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 «Незаконні виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів» Кримінального кодексу України. Такі дії караються позбавленням волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна.