У Сумах обласна лікарня отримала із Німеччини гуманітарний вантаж та реанімобіль

У Сумах обласна лікарня завдяки зусиллям волонтерів із благодійного фонду отримала з Німеччини в якості гуманітарної допомоги сучасне обладнання та реанімобіль, що буде переданий для потреб армії.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Сумської облдержадміністрації, гуманітарний вантаж включає в себе інвалідні візки, ліжка, ходунки, милиці, підйомник для тяжкохворих.

«Завдяки активній громадянській позиції наших волонтерів обласна лікарня отримала сучасне обладнання для осіб із обмеженими фізичними можливостями. Реанімобіль, що його доставив, відправиться до зони АТО, щоб медики могли вчасно надавати медичну допомогу бійцям на передовій», – зазначив сьогодні при передачі медичному закладу обладнання голова ОДА Микола Клочко.

Очільник області подякував директорові благодійного фонду Василю Павловському за співпрацю та допомогу.

Волонтер поінформував, що гуманітарний вантаж надійшов із німецького містечка Клоппенбург: його зібрали небайдужі громадяни, релігійні організації та товариство Червоного Хреста.

«Люди відгукнулися на наше прохання допомогти. Вони продовжують збирати гуманітарну допомогу. Черговий вантаж уже готовий і чекає доставки. Він буде розподілений між іншими медичними закладами міста», – поінформував Павловський.