У Києві знижується захворюваність на грип та ГРВІ

Про це повідомляє прес-служба КМДА з посиланням на Головне управління Держсанепідемслужби у м.Києві.

Так, з 2 до 8 березня 2015 року на грип та ГРВІ у столиці захворіло 25 тис. 250 осіб, з них 15 тис. 751 (62,4%) – діти віком до 17 років. Показник на 10 тисяч населення склав 89,7, що нижче епідемічного порогу даного тижня (епідпоріг 216,7) на 58%.

Найвищий показник захворюваності на грип та ГРВІ зареєстровано у Шевченківському – 124,6, а найменший – 62,8 (на 10 тисяч населення) у Оболонському районі міста.

У звітному тижні найбільше хворіли на грип та ГРВІ діти віком від 5 до 14 років, їхня кількість у віковому розподілі становить 49%.

У цілому епідемічна ситуація щодо захворюваності на грип та ГРВІ у столиці відповідає середньорічному рівню для відповідної пори року, зазначається в повідомленні.

Також зазначається, що за 10 тижнів 2015 року летальних випадків серед хворих на грип у столиці не зареєстровано.