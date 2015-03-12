Райлікарня віддала свій автомобіль-операційну в зону АТО

У Тернопільській області Ланівецька райрада скерувала в зону антитерористичної операції автомобіль-операційну, який перебував на балансі Ланівецької райлікарні.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадмінстрації, перед відправкою автомобіль освятили представники духовенства.

Мобільна операційна, яка за потреби може переїжджати з місця на місце, дозволяє невідкладно проводити хірургічну обробку ран, вантажний автомобіль-фургон оснащений усім необхідним обладнанням.

«Звичайно, він не буде використовуватись безпосередньо на полі бою, але на максимально наближеній відстані, будучи замаскованим, дозволить спасти життя чи врятувати здоров’я, сподіваюсь, не одній людині. Ніколи б не подумав, що автомобілю доведеться брати участь у військових діях», – зазначив під час відправки мобільної операційної головний лікар райлікарні Омелян Гулько.

Рішення про відправку в зону АТО даного автомобіля прийняла райрада.

В машину також помістили частину найбільшого в Україні прапора, виготовленого в Тернопільській області у 2010 році.

«Хай частина цього прапора буде своєрідним оберегом від нашої громади і від усієї Тернопільщини», – сказала під час урочистих проводів автомобіля виконувач обов’язків голови райдержадміністрації Руслана Кушнір.