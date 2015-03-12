В Одесі прокуратура вимагає відмінити договір про реконструкцію інфекційної лікарні

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Одеської області, прокуратура області звернулася з позовом до Господарського суду області на користь держави до управління капітального будівництва Одеської міської ради і товариства з обмеженою відповідальністю.

«Позовні вимоги полягають у визнанні недійсним рішення комітету з конкурсних торгів і договору про закупівлю робіт з реконструкції та реставрації пам'ятника містобудування XIX століття «Міська клінічна інфекційна лікарня» на суму близько 119 млн грн», - повідомили в прес-службі.

У відомстві відзначили, що прокуратура виявила, що договір укладено з перевищенням бюджетних асигнувань. Крім того, документи учасників не відповідали вимогам проведення конкурсних торгів, у зв'язку з чим мають бути відхилені.

Крім того, за даним фактом наразі розслідується кримінальне провадження за частиною 2 статті 210 КК України (використання посадовцем бюджетних коштів всупереч їх цільовому призначенню).

У відомстві повідомили, що вищеназваний договір було укладено в 2011 році. «Роботи почали, але потім з'ясувалося, що в бюджеті взагалі не передбачено коштів на вищеназвані цілі», - відзначили в прокуратурі.