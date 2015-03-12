На Львівщині діятиме єдиний номер екстреної допомоги "112"

Як повідомили УНІАН у МОЗ, впровадження лінії служби екстреної допомоги «112» відбуватиметься у два етапи.

На першому етапі єдиний номер близько місяця функціонуватиме у тестовому режимі на базі кол-центру Головного управління ДСНС. Зокрема, працівники центру оброблятимуть вхідні дзвінки та переадресовуватимуть їх на відповідні служби. На другому етапі відбуватиметься централізоване впровадження та об’єднання усіх екстрених служб під одним телефонним номером. Поки що лінія «112» функціонуватиме паралельно з номерами телефонів 101, 102, 103 і 104. Після завершення тестового етапу служба «112» прийматиме дзвінки з будь-яких питань цілодобово.

Людині достатньо знати один номер 112, зателефонувавши на який, можна отримати допомогу в будь-якій ситуації. Кожен дзвінок та звернення буде знято з контролю лише після підтвердження тією людининою, що звернулась по допомогу. Контролюватимуть виконання звернень до комунальних служб відповідні підрозділи, створенні при Львівській ОДА та районних адміністраціях.

Після тестування єдиний номер «112» планується впровадити по всій Україні. Служби готові до першого етапу нововведень. У кол-центрі «112» чергують перекладачі з німецької, англійської, польської мов, а також психолог.