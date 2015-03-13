Луганщина: в Попасній відкрився перший добровільний мобільний госпіталь

Як йдеться в повідомленні прес-служби голови Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Геннадія Москаля, незважаючи на припинення активних бойових дій навколо Попасній, тут залишається гостра нестача медиків.

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"На початку року, коли Попасна обстрілювалася бойовиками кілька разів на день, виникла критична ситуація, оскільки майже всі медики втекли звідси... Наприклад, головна лікарка центральної райлікарні терміново виїхала на курси підвищення кваліфікації, кинувши пацієнтів напризволяще. Надавати допомогу пораненим у результаті бойових дій було нікому, тому ми змушені були звернутися по допомогу до медиків-волонтерів з інших регіонів", - відзначив Москаль.

Щоб забезпечити населення кваліфікованою медичною допомогою, ухвалено рішення передислокувати до Попасної з Артемівська перший добровольчий мобільний госпіталь ім. Пирогова, який працюватиме на базі залізничної лікарні.

Лікарі з 12 березня вже надають допомогу як військовим, які перебувають у місті, так і цивільному населенню, включаючи дітей.