На Львівщині чадним газом отруїлося троє дітей

Як повідомили УНІАН у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, 12 березня о 22:35 у селі Боянець Жовківського району у власному будинку чадним газом отруїлись 5 осіб, з них 3 дитини (2003, 2005 та 2010 років народження).

Дітей у важкому стані відправлено у Львівську обласну клінічну лікарню «Охматдит».

Тимчасово припинено подачу газу до будинку. Попередня причина події - несправність газового котла. Стан потерпілих на п’ятницю, 13 березня, медики оцінюють як важкий. Причина події встановлюється.