На Львівщині чадним газом отруїлося троє дітей
08:36, 16 березня 2015Новини регіонів
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На Львівщині через несправність газового котла чадним газом отруїлося п’ятеро осіб, з яких троє дітей
Фото: УНИАН
Як повідомили УНІАН у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, 12 березня о 22:35 у селі Боянець Жовківського району у власному будинку чадним газом отруїлись 5 осіб, з них 3 дитини (2003, 2005 та 2010 років народження).
Дітей у важкому стані відправлено у Львівську обласну клінічну лікарню «Охматдит».
Тимчасово припинено подачу газу до будинку. Попередня причина події - несправність газового котла. Стан потерпілих на п’ятницю, 13 березня, медики оцінюють як важкий. Причина події встановлюється.
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