Одеському госпіталю Держприкордонслужби волонтери передали реанімобіль

Як повідомили УНІАН у Секторі з питань взаємодії зі ЗМІ Південного регіонального управління Держприкордонслужби, урочиста передача машини відбулася 12 березня.

«Госпіталь відчував потребу в сучасній техніці - в реанімобілі для транспортування поранених і надання невідкладної медичної допомоги. Розуміючи, що це питання потрібно вирішувати в стислі терміни, керівництво госпіталю звернулося по допомогу до громадськості. І медперсонал не відмовлявся брати участь у благодійних акціях зі збору коштів», - йдеться в повідомленні.

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Благодійний фонд соціальної допомоги військовослужбовцям «Сила добрих сердець» спеціально для госпіталю відкрив благодійний розрахунковий рахунок. Необхідні кошти вдалося зібрати за кілька місяців.

Як сказав начальник поліклінічного відділення госпіталю майор медичної служби Петро Лайтан, у реанімобілі є все необхідне для надання допомоги, транспортування хворих і поранених. Він оснащений дихальною апаратурою, лабораторно-діагностичним апаратом і технікою, яка дозволяє моніторити серцево-судинну діяльність пацієнта.

«Найголовніше - реанімобіль дозволяє економити час, що є першочерговим чинником при наданні медичної допомоги», - зазначив Лайтан.

Як пояснили у фонді «Сила добрих сердець», вартість автомобіля перевищила 230 тис. грн. Санітарна машина, що була у розпорядженні госпіталю в зоні АТО, потрапила під артобстріл влітку й відновленню не підлягала.