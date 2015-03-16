В Одесі викрито групу, яка налагодила виробництво та збут фальсифікованих ліків

В Одесі викрито групу осіб, які налагодили масове виробництво і збут населенню фальсифікованих лікарських засобів.

Як повідомили УНІАН у відділі зв'язків з громадськістю Головного управління МВС в Одеській області, незаконний продаж підроблених ліків через аптечні установи організували 39-річна жінка і 46-річний чоловік, пізніше до протиправної діяльності вони залучили свого 47-річного знайомого, який мав досвід роботи в сфері фармацевтичного бізнесу.

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Як відзначили у відділі, інформація про те, що в регіоні діють особи, які займаються виготовленням та розповсюдженням медпрепаратів під маркою відомих виробників, надійшла до обласного управління по боротьбі з незаконним обігом наркотиків кілька місяців тому. За даним фактом відразу відкрили кримінальне провадження за ст. 321-1 (фальсифікація лікарських засобів або обіг фальсифікованих лікарських засобів) КК України.

В подальшому було встановлено, що зловмисники обладнали 2 приміщення для виробництва фальсифікованих ліків і налагодили постачання в Одесу необхідної сировини. Інвентар та медичне обладнання замовляли на спеціалізованому заводі, отримували його через одного з поштових операторів.

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За словами начальника Головного управління МВС в Одеській області Івана Катеринчука, потім фігуранти вступили в змову з рядом суб'єктів, що спеціалізуються на роздрібному продажу лікарських засобів.

«Всього під час слідчо-оперативних дій на території Одеси і області було встановлено 16 таких суб'єктів, 2 із яких здійснювали діяльність незаконно», - відзначив Катеринчук.

Крім цього, встановлено, що керівники цих аптек налагодили збут наркозалежним особам препаратів, що містять кодеїн.

Правоохоронці провели низку санкціонованих обшуків, під час яких вилучили більш як 5,2 тис. флаконів препаратів «Етил» і «Біосепт» і 520 тис. - препарату «Кодтерпін» з ознаками фальсифікації, виробничу лінію розлива препаратів, більш як 32 тис. порожніх тюбиків об'ємом 100 мл і більш як 2,5 тис. кришок до них, 48 тис. етикеток з написом «Спирт етиловий». Також вилучено пакувальний пристрій, дозатор для розливу, накладні та облікову документацію, гроші, одержані в результаті незаконної діяльності, в сумі близько 100 тис. грн і більш як 4,3 тис. дол. Під час обшуку за місцем проживання одного зі співучасників вилучено пістолет, набої до нього і документація, що підтверджує незаконну діяльність.

Слідство триває.