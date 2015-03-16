У Вінниці двоє дітей госпіталізовані після ураження електричним струмом на залізниці

У Вінниці двоє дітей госпіталізовані внаслідок ураження електричним струмом на залізничній станції у суботу, 14 березня.

Про це повідомляє сектор зв’язків з громадськістю управління МВС України на Південно-Західній залізниці.

Оператор станції Вінниця повідомила, що на сьомій колії станції знаходяться вагони-цистерни, на один з яких залізли двоє хлопців, внаслідок чого отримали ураження електричним струмом від контактної мережі.

На місце події була направлена слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановили, що ураженими електричним струмом виявились неповнолітні мешканці Вінниці віком 11 та 12 років.

Потерпілих з тілесними ушкодженнями у вигляді опіків різного ступеню госпіталізовано в обласний опіковий центр.

Дана подія зареєстрована у єдиному обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події. Проводиться перевірка.