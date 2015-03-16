У Макіївці пенсіонери старші 60 років почнуть отримувати допомогу від Штабу Ахметова
Штаб Ріната Ахметова розширює категорію отримувачів допомоги в Макіївці
Як повідомили УНІАН у прес-службі Гуманітарного штабу Ріната Ахметова, Штаб розширює категорію отримувачів допомоги в Макіївці. З 16 березня пенсіонери старші 60 років зможуть отримувати продуктові пакети щомісяця в 5 пунктах видачі. Нагадуємо, що раніше допомога призначалася макіївчанам у віці від 65 років.
За оцінками Штабу, 22 400 людей будуть тепер додатково отримувати допомогу в Макіївці. Раніше Гумштаб щомісяця видавав у цьому місті за 68 000 дорослих продуктових наборів і 4 500 дитячих.
У березні «набори виживання» отримають вже близько 80 000 осіб, а з квітня місяця - 90 000. У складі кожного такого набору - кілька видів круп, цукор, соняшникова олія, кілька, м'ясні консерви, згущене молоко, кукурудза, вівсяні пластівці і борошно.
За весь період роботи Штаб Ріната Ахметова видав мирним жителям Макіївки понад 160 тисяч продуктових наборів.
Нагадаємо, в січні-лютому Гуманітарний штаб відкрив чотири пункти видачі благодійної допомоги у Кіровському, Центрально-міському, Гірницькому і Радянському районах Макіївки. П'ятим пунктом видачі допомоги для жителів Червоногвардійського району залишився ДС «Дружба».
Гуманітарну допомогу від Штабу Ахметова можуть отримати найбільш незахищені категорії громадян згідно з затвердженими критеріями Штабу:
- люди з I і II групою інвалідності;
- матері-одиначки з дітьми до 18 років включно (в тому числі вдови/вдівці з дітьми до 18 років включно);
- багатодітні сім'ї (кількість дітей, у яких дорівнює або більша 3, вік усіх дітей до 18 років);
- пенсіонери старші 60 років;
- сім'ї, які виховують дітей-інвалідів;
- сім'ї, які виховують прийомних дітей, дітей-сиріт, дітей, батьки яких позбавлені батьківських прав;
- інваліди, які отримали інвалідність внаслідок бойових дій в Афганістані або в інших місцях проведення бойових дій;
- люди, які перебувають на обліку в районних управліннях праці та соціального захисту - малозабезпечені (дохід нижче прожиткового мінімуму);
- вагітні жінки на всіх термінах вагітності, що перебувають на обліку в установленому порядку;
- діти-сироти до 23 років.
Адреси пунктів видачі в Макіївці
Для жителів Червоногвардійського району (пункт в Донецьку)
Адреса пункту: Донецьк, Калінінський район, просп. Ілліча, 93а (ДС «Дружба»)
Графік роботи: 10:00 - 15:00, без перерви.
Кіровський район
Адреса пункту: пер. Марунченка 33 (Колишній музей заводу ММЗ)
Графік роботи: 10:00 - 15:00, без перерви.
Центрально-Міський район
Адреса пункту: вул. Монтажна 52а (БК ім. В. М. Бажанова)
Графік роботи: 9:00-13:00, без перерви.
Гірницький район
Адреса пункту: м-н Зелений, вул. Сусаніна, 15 (БК ім. В. Р. Кірсанової)
Графік роботи: 9:00-13:00, без перерви.
Радянський район
Адреса пункту: вул. Гаврилова 5 (БК ім. Воровського)
Графік роботи: 9:00-13:00, без перерви.
Інформацію про роботу пунктів видачі гуманітарної допомоги від Штабу Ріната Ахметова можна отримати за телефоном гарячої лінії Штабу 0 800 509 001 або по електронній пошті helpdonbass@fdu.org.ua