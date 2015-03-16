У Макіївці пенсіонери старші 60 років почнуть отримувати допомогу від Штабу Ахметова

Як повідомили УНІАН у прес-службі Гуманітарного штабу Ріната Ахметова, Штаб розширює категорію отримувачів допомоги в Макіївці. З 16 березня пенсіонери старші 60 років зможуть отримувати продуктові пакети щомісяця в 5 пунктах видачі. Нагадуємо, що раніше допомога призначалася макіївчанам у віці від 65 років.

За оцінками Штабу, 22 400 людей будуть тепер додатково отримувати допомогу в Макіївці. Раніше Гумштаб щомісяця видавав у цьому місті за 68 000 дорослих продуктових наборів і 4 500 дитячих.

У березні «набори виживання» отримають вже близько 80 000 осіб, а з квітня місяця - 90 000. У складі кожного такого набору - кілька видів круп, цукор, соняшникова олія, кілька, м'ясні консерви, згущене молоко, кукурудза, вівсяні пластівці і борошно.

За весь період роботи Штаб Ріната Ахметова видав мирним жителям Макіївки понад 160 тисяч продуктових наборів.

Нагадаємо, в січні-лютому Гуманітарний штаб відкрив чотири пункти видачі благодійної допомоги у Кіровському, Центрально-міському, Гірницькому і Радянському районах Макіївки. П'ятим пунктом видачі допомоги для жителів Червоногвардійського району залишився ДС «Дружба».

Гуманітарну допомогу від Штабу Ахметова можуть отримати найбільш незахищені категорії громадян згідно з затвердженими критеріями Штабу:

- люди з I і II групою інвалідності;

- матері-одиначки з дітьми до 18 років включно (в тому числі вдови/вдівці з дітьми до 18 років включно);

- багатодітні сім'ї (кількість дітей, у яких дорівнює або більша 3, вік усіх дітей до 18 років);

- пенсіонери старші 60 років;

- сім'ї, які виховують дітей-інвалідів;

- сім'ї, які виховують прийомних дітей, дітей-сиріт, дітей, батьки яких позбавлені батьківських прав;

- інваліди, які отримали інвалідність внаслідок бойових дій в Афганістані або в інших місцях проведення бойових дій;

- люди, які перебувають на обліку в районних управліннях праці та соціального захисту - малозабезпечені (дохід нижче прожиткового мінімуму);

- вагітні жінки на всіх термінах вагітності, що перебувають на обліку в установленому порядку;

- діти-сироти до 23 років.

Адреси пунктів видачі в Макіївці

Для жителів Червоногвардійського району (пункт в Донецьку)

Адреса пункту: Донецьк, Калінінський район, просп. Ілліча, 93а (ДС «Дружба»)

Графік роботи: 10:00 - 15:00, без перерви.

Кіровський район

Адреса пункту: пер. Марунченка 33 (Колишній музей заводу ММЗ)

Графік роботи: 10:00 - 15:00, без перерви.

Центрально-Міський район

Адреса пункту: вул. Монтажна 52а (БК ім. В. М. Бажанова)

Графік роботи: 9:00-13:00, без перерви.

Гірницький район

Адреса пункту: м-н Зелений, вул. Сусаніна, 15 (БК ім. В. Р. Кірсанової)

Графік роботи: 9:00-13:00, без перерви.

Радянський район

Адреса пункту: вул. Гаврилова 5 (БК ім. Воровського)

Графік роботи: 9:00-13:00, без перерви.

Інформацію про роботу пунктів видачі гуманітарної допомоги від Штабу Ріната Ахметова можна отримати за телефоном гарячої лінії Штабу 0 800 509 001 або по електронній пошті helpdonbass@fdu.org.ua