19 березня кияни можуть здати кров для поранених бійців АТО

19 березня о 10:00 у приміщенні Голосіївської райдержадміністрації розпочнеться акція зі збору крові для поранених бійців АТО, повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Для участі треба зареєструватись до 12:00 вівторка, 17 березня, за номерами: 257-32-46, 258-28-85.

Усіх охочих чекатимуть у великій залі Голосіївської РДА за адресою: проспект 40-річчя Жовтня, 42.

Нагадаємо, що готуючись до здачі крові, напередодні, ввечері, необхідно повечеряти, при цьому не можна вживати жирну, молочну їжу та напої, які містять алкоголь. У день здачі бажано відпочити, легко поснідати та не планувати на цей день серйозних справ, інтенсивних фізичних навантажень, прийом алкоголю. Не бажано також керувати транспортними засобами через емоційне збудження. За 2 години до та 2 години після забору крові, курити небезпечно і для донора, і для того, кому потрапить його кров.