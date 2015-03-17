Житомирщина: керівник військово-лікарської комісії вимагав хабарі за хибні довідки

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі УМВС України у Житомирській області.

Згідно повідомлення, 5 тисяч гривень вимагав і отримав начальник військово-лікарської комісії (ВЛК) однієї з центральних районних лікарень. За таку суму 57-річний медик-посадовець видав висновок місцевому жителю про непридатність останнього до військової служби для надання до військкомату з подальшим зняттям з обліку мобілізованих.

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Момент передачі неправомірної грошової вигоди у приміщенні районної лікарні був задокументований оперативниками Управління державної служби боротьби з економічними злочинами УМВС, а лікар затриманий. Під час огляду у нього було вилучено предмет хабара.

Як повідомив УНІАН т.в.о. начальника УМВС Житомирщини Григорій Полковніков, нині триває досудове розслідування за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Правоохоронці встановлюють інші факти протиправної діяльності затриманого медика.

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За подібні дії йому загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна та зі спецконфіскацією.