У Києві захворюваність на грип та ГРВІ зменшилася майже на чверть

У Києві захворюваність на грип та ГРВІ минулого тижня порівняно з попереднім зменшилася на 21,3%.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі КМДА з посиланням на Головне управління Держсанепідемслужби в Києві.

За даними СЕС, у період з 9 до 15 березня на грип та ГРВІ в столиці захворіло 19 881 особа, з них 12 397 – діти віком до 17 років. Показник на 10 тисяч населення склав 70,6, що нижче епідемічного порогу даного тижня (епідпоріг 180,2) на 60,8%, зазначається в повідомленні.

Найвищий показник захворюваності на грип та ГРВІ зареєстровано у Шевченківському районі (105,3 на 10 тисяч населення), а найменший – у Оболонському (47,8). У цілому ж епідемічна ситуація щодо захворюваності на грип та ГРВІ в столиці відповідає середньорічному рівню для відповідної пори року, запевняє СЕС.