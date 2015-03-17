У Житомирі відкрили кардіохірургічний центр

У Житомирі на базі обласної міської клінічної лікарні імені Гербачевського сьогодні, 17 березня, урочисто відкрили сучасний кардіохірургічний центр.

Як передає кореспондент УНІАН, під час урочистостей голова Житомирської облдержадміністрації Сергій Машковський зазначив, що відкриття центру відбулось з огляду на високий рівень кардіологічної захворюваності жителів області - лише торік у регіоні від серцево-судинних захворювань померло 7 тисяч 364 хворих, з них від інфаркту міокарда – 211 чоловік.

Реконструкція площ для кардіохірургічного центру на базі обласної лікарні розпочалася у вересні 2012 року. На його створення із обласного бюджету було спрямовано 22,6 млн грн, у тому числі понад 10,9 млн грн - на будівельні роботи і понад 11,6 млн грн - на медичне обладнання.

Центр складається з кардіохірургічного відділення на 16 місць, операційного блоку і відділення анестезіології та інтенсивної терапії для кардіохірургічних хворих на 6 місць. Тут будуть виконуватися оперативні втручання на відкритому серці з клапанною патологією серця, з ішемічною хворобою серця, з тромбоемболією легеневої артерії, патологією магістральних судин.

Зараз заклад вже готовий приймати пацієнтів.

"Новий кардіоцентр дозволить врятувати життя великій кількості людей", - сказав на урочистостях голова Житомирської обласної ради Віталій Француз. Директор департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації Олександр Торбас наголосив на тому, що кардіохірургічний центр у Житомирі дасть можливість знизити летальність від серцевих та судинних хвороб жителів області.

Як повідомляв УНІАН, будівництво кардіохірургічного центру розпочалося в Житомирі в листопаді 2012 року.