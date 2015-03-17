17 дітей і 6 дорослих отримають адресну допомогу від Ріната Ахметова на цьому тижні

Як повідомили УНІАН у прес-службі Гуманітарного штабу Ріната Ахметова, ще 23 людини отримають допомогу на лікування від Гуманітарного штабу Ріната Ахметова в рамках програми адресної допомоги жителям Донбасу. Таке рішення 16 березня ухвалила експертна рада Штабу. Сума допомоги становитиме - 301 950 гривень.

Серед тих, кому Штаб надав допомогу - 17 дітей у віці від 1 тижня до 17 років. Їм було оплачено лікування і закупівля медикаментів на термінове лікування онкологічних захворювань, епілепсії, ДЦП, бронхіальної астми, хвороб серця і опорно-рухового апарату, родових травм. Крім цього медикаментозна підтримка операцій і лікування надана дорослим мирним жителям з важкими хронічними захворюваннями, гіпертонією, хворобами серця, онкологічними захворюваннями.

Особливим випадком цього тижня було надання екстреної допомоги 10-річному хлопчику з села Артемівського району Донецької області, який отримав осколкові і вогнепальні поранення в ході обстрілів. Гуманітарний штаб оперативно передав всі необхідні медикаменти для лікування і відновлення хлопчика.

Звернення надійшли від мирних жителів зони проведення АТО і підконтрольних українській владі територій, а саме: з Донецька, Авдіївки, Горлівки, Маріуполя, Єнакієвого, Костянтинівки, Шахтарська, Краматорська та Артемівського району Донецької області та Луганська.

Експертна рада щотижня приймає рішення про виділення фінансової допомоги на лікування та медикаменти для мирних жителів Донецької і Луганської областей, а також тимчасових переселенців, які залишають свої заявки на «гарячу лінію» Гуманітарного штабу (0800 509 001) та електронну адресу helpdonbass@fdu.org.ua.

Зверніть увагу: допомога надається лише за наявності медичної довідки.

Докладніше про те, хто може отримати допомогу на лікування від Гуманітарного штабу Ріната Ахметова за посиланням: http://www.fdu.org.ua/humcenter/info