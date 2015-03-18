Автоколона 16-го рейсу Ахметова виїхала до Донецька

Як повідомили УНІАН у прес-службі Гуманітарного штабу Ріната Ахметова, сьогодні підсумкова березнева автоколона 16-го Гуманітарного рейсу Ріната Ахметова вирушила з Дніпропетровська до Донецька. 20 великовантажних машин везуть мирним жителям Донбасу благодійну допомогу - кілька видів круп, цукор, соняшникову олію, тушонку, згущене молоко, вівсяні пластівці і дитяче харчування. Це 380 тонн продуктів для формування 60 000 наборів для виживання, призначених для людей похилого віку, дітей, інвалідів та інших категорій мирних жителів Донецької і Луганської областей.

«Ми відправляємо фінальну в цьому місяці автоколону в Донецьк з 16-го Гуманітарного рейсу. Машини везуть продукти для формування дорослих продуктових наборів та дитяче харчування для дітей від 0 до 2-х років. Варто сказати, що ми бачимо збільшення запиту на дитяче харчування в точках видачі Гуманітарної допомоги штабу Ахметова, тому, можливо, в майбутньому будемо переглядати обсяг постачання дитячих наборів на Донбас», - прокоментував Олександр Вишняк, керівник напрямку «Гуманітарна допомога» в штабі Ріната Ахметова.

Перед відправкою в Донецьк автоколона пройшла моніторинг і опломбування у присутності представників ЗМІ та батальйону «Дніпро-1».

Дві автоколони - 18 березня в Донецьк і 19 березня в Маріуполь - завершать відправку 16-го Гуманітарного рейсу Ріната Ахметова. Всього в березні, в рамках 16-го Гуманітарного рейсу Ріната Ахметова планується відправити в Донбас 5 автоколон. Це 202 фури, які доставлять 250 тисяч продуктових наборів і 30 тисяч дитячих наборів для мирних жителів Донецької і Луганської областей.

У квітні Гуманітарний штаб Ріната Ахметова продовжить надавати допомогу мирним жителям Донбасу. У планах - відправити 500 тисяч наборів виживання для найбільш незахищених категорій дорослого населення і 50 тисяч дитячих наборів.