У Києві планують відкрити реабілітаційний центр для бійців АТО

Про це заявив Київський міський голова Віталій Кличко в ефірі одного з радіоканалів, інформує прес-служба міського голови.

«Більшість хлопців, які повертаються із зони АТО, потребують лікування та подальшої реабілітації. У тому числі і психологічної. Всі, хто перебував у зоні бойових дій, стикався з колосальним емоційним навантаженням. Для реабілітації цих хлопців ми будемо залучати психологів», - зазначив Кличко.

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Так, за його словами, столична влада розглядає варіанти передачі деяких комунальних санаторіїв для облаштування там центрів реабілітації для бійців АТО.

«Також одне з ключових питань для хлопців, які повертаються зі сходу країни, - це працевлаштування. Служба соціального захисту взяла це питання під особливий контроль якості одного із пріоритетних. Ми розглядаємо будь-які можливості для того, щоб бійці, які до нас звертаються, могли працевлаштуватися», - додав Кличко.