У столиці створять комісію з контролю за лікуванням та реабілітацією учасників АТО

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київради, постійна комісія міськради з питань регламенту та депутатської етики сьогодні на своєму засіданні погодила відповідний проект рішення, який буде винесено на одне з найближчих засідань Київради.

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Передбачений термін діяльності робочої групи становить 6 місяців. Її завдання - перевірити, чи створено єдиний системний механізм для обліку осіб, які потребують лікування та реабілітації внаслідок їх участі в проведенні операції, для перевірки належної оцінки конкретних потреб кожної особи та належного забезпечення установ необхідними для лікування та реабілітації засобами та обладнанням.

Прийняття цього проекту рішення не потребує додаткових витрат бюджету міста.