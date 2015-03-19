Львівська область передала Дніпропетровщині гвинтокрил для транспортування поранених з АТО

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Дніпропетровської облдержадміністрації з посиланням на в.о. заступника голови ОДА Святослава Олійника, який перебуває з робочою поїздкою у Львові.

«Для швидкого транспортування бійців до лікарень в регіоні задіяна як авіація, так і цивільні засоби пересування, в тому числі приватні гвинтокрили, які надають нам бізнесмени. Ми приймаємо будь-яку допомогу. В даному випадку, Львівська обласна рада прийняла рішення передати нам гвинтокрил. Ми дуже вдячні за цю допомогу», - зазначив Олійник.

Він повідомив, що після завершення військових дій, гвинтокрил буде повернутий назад до Львова.

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«У нас вистачає гвинтокрилів та всього іншого. Але просто зараз йде надмірне навантаження на наші лікарні - на доправлення поранених бійців», - додав Олійник.

За словами заступника губернатора допомогу, прифронтовій Дніпропетровщині надають й інші регіони України. Зокрема, з Києва передані сучасні «швидкі», реанімобілі, приватні клініки надають необхідне медичне устаткування.

*** З початку АТО до лікарень Дніпропетровської області надійшло понад 4,8 тис. поранених бійців. Після надання первинної допомоги та військової хірургії частина поранених була направлена до інших шпиталів, частина – на лікування за кордон.

17 березня депутати Львівської обласної ради проголосували за передачу в спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст Дніпропетровської області гвинтокрила..

Згідно з постановою, депутати безоплатно передали Дніпропетровській області КА-226 в комплекті з експлуатаційно-технічним майном, балансовою вартістю майже 36 млн грн.