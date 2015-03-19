Одеський політех розробив реанімобіль-амфібію для потреб АТО

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства оборони, автомобіль розроблений в інституті машинобудування названого вузу.

«Супер-авто замовили волонтери. Вимоги до військовому автомобілю суворі - він повинен плавати, легко їздити по пересіченій місцевості, а також витримувати пряме влучення з стрілецької зброї. Не менш важливим фактором є простота його обслуговування і ремонту, всі деталі можна буде легко замінити», - відзначили в прес-службі.

За словами аспіранта кафедри інституту Вадима Хамраева, автомобіль буде працювати на бензині. Він додав, що креслення вже готові, зараз розробляється 3D модель. «Закінчити всі роботи планують до кінця року. Якщо все вийде, зроблять ще модель з електродвигуном. Але поки бензиновий варіант виходить дешевше деталей. Раніше в конструкторському бюро нічого подібного не робили. Зазвичай тут проектують гоночні машини», - повідомив Хамраев.

Майже всі деталі реанімобіля, крім двигунів і надскладних комплектуючих, студенти та викладачі навчального закладу роблять самі.