На приміщенні пологового будинку №5 добудують ще один поверх - для приватного медзакладу

Київрада дозволила здійснити реконструкцію за інвестиційні кошти міського пологового будинку №5 під Перинатальний центр з добудовою приватного медзакладу.

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували сьогодні 69 з 107 зареєстрованих в залі депутатів Київради.

Проект рішення було внесено як невідкладний для розгляду депутатом – членом Постiйної комiсiї з питань охорони здоров’я та соціальної політики Михайлом Макаренком, який є головним лікарем Київського пологового будинку №5.

За його інформацією, проект передбачає залучити інвестора, який в ході реконструкції добудує ще один поверх на існуючій будівлі пологового будинку і вже на цій базі буде створено сучасний Перинатальний центр. «Після того як інвестор нам це добудує, він бере на 25 років в оренду 0,64 га, де розміщена списана будівля, і буде там будувати приватну клініку», - пояснив Макаренко.

Після дискусії в залі депутати підтримали проект, яким надали дозвіл пологовому будинку на знесення господарського корпусу загальною площею 654 кв м на просп. Червонозоряному, 2 за рахунок інвестора. А також доручили Департаменту економіки та інвестицій провести інвестконкурс по проекту «Реконструкція Київського міського полового будинку №5 під Перинатальний центр з будівництвом приватного медичного закладу».

У пояснювальній записці до рішення зазначено, що відкриття Перинатального центру на базі Пологового будинку №5 затверджено Концепцією розвитку перинатальної допомоги в місті Києві, затвердженої керівником Департаменту охорони здоров’я в 2011 р. Передбачається створення Перинатального центру ІІІ рівня, що буде спеціалізуватись на наданні допомоги жінкам з екстрагенітальною патологією.