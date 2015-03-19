У Сумах обласна дитяча лікарня отримала нове офтальмологічне обладнання

У Сумах завдяки проведенню IX благодійної акції «Серце до серця» обласна дитяча лікарня отримала нове офтальмологічне обладнання для лікування вад зору.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Сумської обласної державної адміністрації, обладнання передали лікарні 18 березня.

За словами регіонального представника Всеукраїнського благодійного фонду «Серце до серця» Крістіни Сахно, в рамках благодійної акції, що проходила під гаслом «Я хочу бачити життя!», на Сумщині 200 волонтерами було зібрано – понад 156 тис. грн.

«За ці кошти фонд придбав та передав на баланс обласної дитячої лікарні сучасний спектральний комплекс ЛІМТ-1.1 вартістю 120 тис. грн, призначений для лазерної і хроматичної стимуляції, а ще – електроофтальмоскоп Beta 200, набір призм та дитячих оправ, що допоможуть при лікуванні та діагностиці офтальмологічних хвороб», – зазначила головний дитячий офтальмолог області Ірина Сумцова.

Згідно із повідомленням, свій внесок у благодійну справу зробили жителі всіх районів області. Найбільшу суму коштів на потреби дітей з вадами зору зібрали в Тростянецькому районі – 11 тис. 679 грн.

«Нині діяльність багатьох благодійних фондів cпрямована на допомогу армії. Адже питання суспільної безпеки – найпріоритетніше. Однак навіть за цих складних умов ми не повинні забувати про дітей, які мають проблеми зі здоров’ям та потребують нашої підтримки», – наголосив начальник управління молоді та спорту ОДА Дмитро Лантушенко.

Найактивніші волонтери і партнери акції отримали Подяки фонду.

«10-а акція ВБФ «Серце до серця», що стартує вже за два тижні, буде спрямована на забезпечення необхідним обладнанням реанімаційних відділень дитячих лікарень регіону», – зазначає прес-служба ОДА.