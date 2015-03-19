У Чернівецькій області викрили головного лікаря у хабарництві

Працівники Управління Державної служби боротьби з економічною злочинністю УМВС України в Чернівецькій області 18 березня затримали головного лікаря одного із санаторіїв області під час отримання хабара за сприяння в ухиленні від служби в армії.

Як повідомили УНІАН у секторі зв'язків із громадськістю обласного управління МВС, лікаря викрили в одержанні 45,5 тис. грн неправомірної вигоди за сприяння у видачі лікарської довідки про непридатність до служби в Збройних силах України

Наразі встановлено, що головний лікар санаторію запропонувала громадянці схему, відповідно до якої її співмешканця за станом здоров'я буде звільнено від військової служби. Ціна питання становила 3,5 тис. євро. Частину цих коштів лікар повинна була передати членам військово-лікарської комісії та працівникам військового комісаріату м. Чернівці.

Правоохоронці проводять заходи з виявлення додаткових фактів злочинної діяльності фігурантки та встановлюються особи, яким остання також могла сприяти у вирішенні питання щодо уникнення від мобілізації до ЗСУ.