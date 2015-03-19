Більш як 5000 мешканців Донецька отримали набори виживання додому

Як повідомили УНІАН у прес-службі Гуманітарного штабу Ріната Ахметова, з початку березня понад 800 пенсіонерів та інвалідів у Донецьку адресно отримали продуктову допомогу від Гуманітарного штабу Ріната Ахметова. Всього з жовтня минулого року більш як 5 000 наборів виживання додому привезли волонтери Штабу для літніх донеччан та інвалідів, які залишилися без соцвиплат, підтримки рідних, і за станом здоров'я не можуть виходити на вулицю.

Серед тисяч таких донеччан і літнє подружжя Козоріз. Вірі Євсеївні - 96, а чоловік Всеволод Григорович на 7 років молодший. Разом ця пара вже 61 рік. За цей час троє їхніх синів роз'їхалися в різні міста і країни. У відрізаному від соціального забезпечення і понівеченому війною Донецьку вони залишилися одні. Сьогодні від голоду їх рятують мізерні запаси консервації та благодійна допомога від Штабу Ахметова.

«Допомога від Штабу дуже важлива для нас. Ми її отримуємо раз на місяць і не встигаємо все з'їсти. Настільки великі ці набори, - ділиться Всеволод Григорович. - А ще моя дружина хороша господиня. Все, що виросло на дачі, у нас перетворилося на консервацію. Залишилися запаси ще 2-річної давності. Ще рік тому і подумати не могли, що вони стануть у нагоді».

Діамантове весілля, яке випало на 2014-й, парі довелося скасувати. Останні місяці їх єдиними гостями стали «мобільні» волонтери Гуманітарного штабу Ріната Ахметова.

Щодня по Донецьку 3 групи волонтерів виїжджають навіть в найбільш віддалені мікрорайони Донецька, щоб доставити набори виживання найбільш незахищеним категоріям населення. Під час активних бойових дій працівники Штабу неодноразово ризикували життям, виконуючи свої обов'язки, але продовжували доставляти продукти людям.