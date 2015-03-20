До 60% гіпертоніків у столиці та Київській області не змогли придбати ліки за нижчими цінами

700 тис. (до 60%) із 1,2 млн хворих на гіпертонію у столиці та Київській області не змогли придбати ліки за нижчими цінами у рамках «пілотного» проекту з часткового відшкодування вартості медпрепаратів у 2012-2014 роках.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Рахункової палати, Колегія відомства розглянула аудит ефективності використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам м. Києва та Київської області на часткове відшкодування вартості лікарських засобів для лікування осіб з гіпертонічною хворобою. Результати перевірки засвідчили неефективність механізму надання цим хворим можливості придбання ліків за нижчими цінами у 2012-2014 роках.

Аудитори встановили, що за вказаний період Міністерством охорони здоров'я України разом з місцевими державними адміністраціями не було відпрацьовано на належному рівні питання часткового відшкодування вартості ліків. В той же час департаментами охорони здоров’я Київської міської та Київської обласної державних адміністрацій, які були головними розпорядниками субвенції на місцевих рівнях, допущені окремі порушення вимог нормативно-правових актів у цьому напрямку.

Внаслідок цього не було освоєно 6,4 млн грн із виділених 36 млн грн, що свідчить про неефективне управління коштами субвенції.

Окрім того, перед суб’єктами господарювання в м. Києві станом на 1 січня 2015 року утворено заборгованість за відпущені населенню лікарські засоби в сумі 4,6 млн грн.

У зв’язку з тим, що реалізація «пілотного» проекту в 2015 р. і наступних роках не передбачена, джерело відшкодування цієї суми ні в державному, ні у міському бюджеті м. Києва не визначено. Ситуація, що виникла, створює ризики залучення до участі в інших соціальних проектах (таких як забезпечення хворих інсуліном) суб’єктів господарювання різних форм власності, що займаються роздрібною торгівлею лікарськими засобами.

Як наслідок, соціальний ефект у Києві та Київській області від реалізації «пілотного» проекту, метою якого було здешевлення ліків для хворих на гіпертонію, виявився незначним, оскільки 700 тисячам пацієнтів закладів охорони здоров'я всіх форм власності із 1,2 млн осіб, які перебували на обліку, взагалі не вдалося скористатися цією перевагою. Поряд з тим, для кожного, хто придбав ліки від гіпертонії за рецептами, зниження їх вартості суттєво не скоротило витрат, оскільки в середньому знижка виявилася незначною та становила розрахунково у Києві – 22 грн, в області –19 грн щороку.

З урахуванням наведених фактів Колегія Рахункової палати зазначила, що форма надання фінансової допомоги громадянам, які страждають на гіпертонічну хворобу, потребує удосконалення, зокрема, в напрямку запровадження надання хворим із числа найбільш соціально незахищених категорій населення адресної допомоги.