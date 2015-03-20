На Харківщині всі демобілізовані бійці пройдуть комплексні медогляди

У Харківській області всі демобілізовані бійці пройдуть комплексні медичні огляди. Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, про це заявив директор Департаменту охорони здоров’я ОДА Олександр Галацан під час під час обласної селекторної наради з питання соціальної адаптації військовослужбовців, демобілізованих із районів проведення АТО.

«Проведення якісних комплексних медичних профілактичних оглядів дозволить розробити індивідуальні програми лікування, реабілітації та оздоровлення на кожного демобілізованого. Це дасть можливість забезпечити своєчасне направлення демобілізованих військовослужбовців на лікування та реабілітацію відповідно до об’єктивних показів», - сказав Галацан.

Він наголосив, що до складу медкомісій залучать неврологів, психотерапевтів, психологів, наркологів, логопедів, спеціалістів з лікувального масажу та інших лікарів.

У свою чергу перший заступник директора Департаменту соціального захисту населення ОДА Тетяна Бабенко зазначила, на базі Обласного центру соціальних служб створюється інформаційно-консультаційний (ресурсний) центр для надання психологічної допомоги сім’ям та особам з числа демобілізованих військовослужбовців. До його роботи долучилися представники громадських та волонтерських організацій, особливо психологи.

Т.в.о. заступника голови Харківської ОДА Вадим Глушко наголосив, що наразі в обласній державній адміністрації триває розробка Комплексної програми соціальної підтримки демобілізованих учасників АТО, де будуть передбачені заходи з усіх напрямків життя. Програму направлять на затвердження до обласної ради.

За відомостями ОДА, очікується до 2,5 тис. демобілізованих мешканців області, 54 військовослужбовців під час проведення АТО загинули. Із числа військовослужбовців, що повернуться, 1,1-1,3 тис. осіб будуть мати право отримати статус учасника бойових дій.