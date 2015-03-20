24 березня жителі Києва зможуть безкоштовно пройти флюорографічне обстеження.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, з метою профілактики та виявлення на ранній стадії захворювання на туберкульоз у КНП «Консультативно-діагностичний центр» Солом’янського району столиці відбудуться безкоштовні флюорографічне обстеження, консультація лікаря терапевта та, в разі необхідності, проведення загального аналізу крові і харкотиння.

Таку акцію в комунальному некомерційному підприємстві ініціювала Солом’янська райдержадміністрація до Всесвітнього дня боротьби з туберкульозом.

Захід відбудеться 24 березня з 9.00 до 18.00 за адресою: вул. Гарматна, 36.

Цього ж дня у «Консультативно-діагностичному центрі» о 14.00 в актовій залі відбудеться зустріч з головою фундації «Громадський рух «Українці проти туберкульозу» Віталієм Руденком.