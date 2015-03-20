Комунальний пакет акцій Борщагівського хімфармзаводу продали за 171,84 млн грн

Столиця сьогодні на відкритому аукціоні на фондовій біржі «Перспектива» продала комунальний пакет акцій (29,95%) ПАТ «Науково-виробничий центр “Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод” за 171 млн 844 тис. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, найкраща пропозиція була запропонована ТОВ ФК “Куб”, яка представляла інтереси фармацевтичної фірми “Дарниця”.

До участі в аукціоні загалом було подано 5 заявок. Так, за інформацією організатора аукціону - представника фондової біржі «Перспектива» – до участі в аукціоні документи подали п’ять потенційних учасників: ПрАТ «Біофарма», СП ТОВ «Драгон капітал», ТОВ «Фондова компанія «Фаворит», ТОВ «ФК «Куб», ТОВ "Ді'ен'кей капітал". Оскільки гарантійні внески (28,64 млн. грн.) було перераховано лише двома учасниками – ТОВ "Ді'ен'кей капітал" та ТОВ «ФК «Куб» – саме вони були допущені та брали участь у торгах.

Стартова ціна на початок аукціону становила 143,2 млн грн.

Як наголосив заступник голови КМДА Михайло Радуцький, отримані кошти столиця спрямує на фінансування програми «Турбота». «Київський міський голова особисто проконтролює, щоб гроші, отримані за продаж майна територіальної громади міста, були використані на соціальну підтримку малозабезпечених киян», - сказав він.

Радуцький також додав, що аукціон, як і очікувала київська міська влада, відбувся прозоро та відкрито.

Пакет акцій 29,95% Публічного акціонерного товариства «Науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод» було придбано містом у 2001 році за 5,7 млн грн. За період володіння ним столиця отримала 23,5 млн грн дивідендів, що в середньому за 14 років склало 1 678 571 грн на рік.

Як повідомляв УНІАН, раніше планувалося провести цей аукціон 27 лютого, проте він був призупинений.

Довідка УНІАН. 22 вересня 2011 року депутати Київради внесли до Програми приватизації комунального майна зміни, згідно з якими дозволяється приватизація пакета акцій Борщагівського хімфармзаводу, що належить територіальній громаді.

ПАТ "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод" створено 15 січня 1997 року, займається виробництвом готових лікарських засобів.

У власності підприємства знаходиться земельна ділянка площею 36,65 га і будівлі загальною площею понад 45 тис. кв. м.

29,95% акцій Борщагівського хіміко-фармацевтичного заводу належать територіальній громаді Києва.