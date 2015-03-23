У Маріуполі відкрили Центр психологічної підтримки

Як повідомили УНІАН у прес-службі Гуманітарного штабу Ріната Ахметова, 21 березня відбулося відкриття Центру психологічної підтримки в Маріуполі в рамках проекту «Психологічна допомога дітям» Гуманітарного штабу Ріната Ахметова.

«Рінат Ахметов створив Гуманітарний штаб, який виконує дуже важливу місію. Він допомагає мирним жителям Донбасу, найбільш незахищеним категоріям населення - людям похилого віку і дітям, - розповіла на відкритті Центру Дар'я Касьянова, керівник проектів Гуманітарного штабу Ріната Ахметова. - Одним з напрямків роботи штабу є проект «Психологічна допомога».

На сьогодні це єдиний масштабний в Україні проект, мета якого допомогти максимально можливій кількості жителів зони АТО і переселенців впоратися з психологічними наслідками війни.

"За оцінками американських дослідників, 15-20 відсотків свідків та учасників бойових дій відчувають посттравматичний стресовий розлад. Цього діагнозу можна уникнути, якщо вчасно виїхати із зони бойових дій і на новому місці на щось спертися, будь то робота, соціальна захищеність. У нас цього немає. І можете собі уявити, яка кількість людей в Україні вже підпадає під цю категорію, це колосальна кількість", - вважає Олена Лук'янчук, координатор психологічної служби Штабу Ахметова.

Як показало життя, в даний час немає організованої психологічної допомоги людям, що постраждали під час війни. Заходи по соціально-психологічному відновленню та адаптації дітей і підлітків, які стали свідками трагедії, дорослих, які втратили своїх рідних і близьких, - на рівні держави не передбачені програмою соціального захисту населення. В силу цих та різних інших причин і виникла необхідність створення Центру для надання соціально-психологічної допомоги для адаптації перерахованої категорії осіб до нової життєвої ситуації. Проект Ріната Ахметова готує 250 кризових психологів, які будуть працювати з «Травмою війни», в тому числі і в новому Центрі.

Маріупольський Центр психологічної підтримки розмістився в добре відомому будинку, що належить місцевій міськраді. Раніше тут знаходився Центр допомоги переселенцям. Саме сюди зверталися люди за допомогою на самому початку воєнних подій на Донбасі. У лютому будівлю відремонтували силами Штабу Ріната Ахметова та металургійного комбінату «Азовсталь», і сьогодні він готовий до прийому відвідувачів.

«Співробітники Азовсталі щиро допомагають землякам у рамках своєї роботи в проектах Гуманітарного Штабу Ріната Ахметова. Я впевнений, що психологічна служба Штабу допоможе дітям Маріуполя та їх батькам впоратися з травмою війни», - сказав на відкритті Центру Ігор Бабек, заступник директора з соціальних питань ПАТ «МК Азовсталь».

Метінвест також зробив свій внесок у створення Центру психологічної допомоги. «Розуміючи важливість ініціативи Ріната Ахметова, яка спрямована на турботу про здоров'я майбутнього покоління, ми з душею поставилися до створення затишного приміщення центру», - додав директор з персоналу компанії Метінвест Костянтин Войцеховський.

У Центрі облаштовано кілька окремих зручних кімнат для прийому дітей і дорослих. Є кімната для дитячих групових занять до 12 осіб, кімната для індивідуальних занять і великий тренінговий зал, який розрахований на 50 осіб. Центр запланований як коворкінг - відкритий простір, куди можуть приходити психологи, щоб спілкуватися, обмінюватися різними методиками і ділитися своїм досвідом.

«Завдання Центру - надання психологічної допомоги сім'ям, які зіткнулися з проблемами під час війни, - говорить Дар'я Касьянова. - У першу чергу, тут будуть працювати психологи Гуманітарного штабу Ріната Ахметова, проводячи індивідуальні та групові заняття для дітей та їх батьків. Також до роботи підключені психологи Центру соціальної служби для дітей та молоді Маріуполя».

Жителі Маріуполя знаходяться буквально на лінії вогню. Крім цього в місті проживають переселенці. І можливість отримати допомогу від кваліфікованих психологів дуже важлива в цей важкий час. Штаб Ріната Ахметова вже надав значну допомогу в лікуванні постраждалих в результаті обстрілу мікрорайону Східний. Новий Центр дозволить працювати з травмами діток, які неможливо визначити зовні і вилікувати ліками. Досвідчені психологи в ігровій формі зможуть допомогти дітям подолати всі труднощі і впоратися з негативними емоціями.

«Наше основне завдання, крім діагностики, це підвищення стресостійкості - навчити дітей поводитися зі своїми страхами, дати їм методики саморегуляції, - розповідає Олена Лук'янчук. - Більш складні техніки зроблять досвідчені психологи, такі як розфокусування травматичних подій. А діток в ігровій формі ми навчимо того, що робити, коли страшно. До кого звертатися, як правильно дихати, куди ховатися, про що думати. Дитина повинна розуміти, що робити в критичній ситуації».

Враховуючи ситуацію, важко переоцінити важливість і своєчасність відкриття Центру. Тетяна Ломакіна, заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, наголосила: «Ми вдячні Рінату Ахметову. Психологічна допомога, надана вчасно, допоможе в майбутньому цілому поколінню жителів нашого міста та інших міст Донбасу».

У Центрі буде працювати 15 психологів. Планується щоденна робота по буднях з 10.00 до 18.00 і суботні групові дитячі заняття. Для участі в групах та отримання індивідуальних консультацій необхідно попередньо зареєструватися за телефонами: 096-54-55-877, (0629) 543-846, гаряча лінія Гуманітарного штабу 0-800-509-001.

Всіх дітей і батьків, кому необхідна психологічна підтримка, Штаб Ріната Ахметова запрошує приєднатися до занять.