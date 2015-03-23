У Києві горіла лікарня: загинула одна людина

У Голосіївському районі Києва по проспекту 40-річчя Жовтня, о 21 год. 12 хв. 22 березня в лікарняній палаті на другому поверсі двоповерхового корпусу «Хоспіс» 10-ї Київської міської клінічної лікарні виникла пожежа

Як повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій, унаслідок пожежі загинула 1 особа. О 21 год. 40 хв. підрозділами ДСНС пожежу ліквідовано. Під час гасіння пожежі врятовано 20 осіб (паралізовані хворі) та 78 осіб евакуйовано. Попередня причина пожежі – паління в ліжку. На місці події працювала оперативна група Головного управління ДСНС в м. Києві.

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