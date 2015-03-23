У черкаському Центрі реабілітації учасників АТО вдвічі збільшать кількість ліжок

У черкаському Центрі реабілітації учасників АТО з наступного тижня вдвічі збільшать кількість ліжок.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Черкаської облдержадміністрації, таке рішення прийнято обласною владою у зв’язку із демобілізацією бійців, які рік відслужили в зоні проведення АТО.

За словами голови Черкаської облдержадміністрації Юрія Ткаченка, військові, які нині демобілізуються, потребують медичної допомоги після всього, що вони бачили і пережили на фронті. Крім того, на Черкащині працюватимуть психологи у кожному районі, які займатимуться психологічною підтримкою демобілізованих бійців АТО.

Довідка УНІАН. Центр реабілітації учасників АТО у Черкасах відкрито торік восени в обласному госпіталі для ветеранів війни. У ньому вже пролікували більше двохсот воїнів АТО. Тут їм також надають психологічну допомогу.