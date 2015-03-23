У Сумах розшукують жінку, яка викинула мертве немовля на смітник

У Сумах міліція розшукує жінку, яка викинула на смітник мертву новонароджену дитину.

Як повідомили УНІАН у секторі зв'язків із громадськістю УМВС України в Сумській області, анонімне повідомлення, що по вул. Нижньохолодногірській біля мосту, що веде до Центрального ринку, виявлено труп новонародженої дитини, надійшло до чергової частини Сумського міськвідділу міліції по лінії «102» увечері 20 березня. В інтересах слідства інформацію оприлюднили лише сьогодні.

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За фактом виявлення тіла немовляти міліція спочатку відкрила кримінальне провадження за ст. 117 (умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини) Кримінального кодексу України. Але в ході проведення досудового розслідування та за висновками судово-медичної експертизи після проведення розтину тіла новонародженого хлопчика стало відомо, що дитина народилася вже мертвою. "На підставі висновків судово-медичної експертизи слідчим відділом було змінено кваліфікацію кримінального правопорушення на ч.1 ст. 115 КК України із додатковою відміткою щодо кваліфікації – природна смерть», – коментує начальник Сумського міськвідділу УМВС України в Сумській області Сергій Лук'яненко.

Наразі міліція Сум розшукує жінку, котра є фізичною матір'ю мертвонародженої дитини і просить про допомогу в пошуках жителів міста на умовах анонімності.