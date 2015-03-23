У Запоріжжі родина потрапила до реанімації через отруєння чадним газом

Як повідомили УНІАН у ГС НС в Запорізькій області, сьогодні в 3:47 ранку до служби порятунку - на номер «101» надійшло повідомлення від чергового місцевого райвідділу міліції про отруєння родини з 4 чоловік в одному з приватних будинків по бульвару Гвардійський.

Каретами швидкої допомоги 43-річний господар будинку, його 38-річна дружина і дочки 17 і 8 років були доставлені в 5-у міську лікарню Запоріжжя, де госпіталізовані в реанімаційне відділення з діагнозом «токсична інгаляція продуктами горіння природного газу», - повідомили в ДСНС в Запорізькій області.

За даними відомства, причину події зараз на місці події встановлюють співробітники міліції, рятувальники ДСНС і співробітники міськгазу.