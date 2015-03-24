Рятувальники минулого тижня доставили на Донбас майже 100 тонн продуктів харчування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це керівник прес-служби Державної служби України з надзвичайних ситуацій Наталія Бистра повідомила сьогодні на брифінгу в Києві.

За її словами, рятувальники ДСНС спільно з місцевими органами виконавчої влади, волонтерами та міжнародними організаціями доставляють гуманітарну допомогу на схід України. Це не лише продукти харчування, але й засоби гігієни, предмети першої необхідності, а також будівельні матеріали, які вкрай необхідні для відбудови населених пунктів.

«За минулий тиждень у Донецьку та Луганську області рятувальники доставили та розвантажили майже 100 тонн продуктів харчування та засобів гігієни, в тому числі 400 продуктових наборів, більш як 10 тонн технічної та питної води, 50 тонн будівельних матеріалів», - зазначила Бистра.