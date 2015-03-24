У Сумській області медзаклади надали допомогу 329 учасникам АТО

У Сумській області медичні заклади на даний момент надали допомогу 329 військовослужбовцям, які перебували у зоні проведення антитерористичної операції на сході України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив начальник управління охорони здоров’я Сумської облдержадміністрації Сергій Бутенко.

«У 30% бійців були травми і поранення, 47% скаржились на хронічні хвороби та їх загострення, 23% військовослужбовців потребували психологічної, психотерапевтичної і навіть психіатричної допомоги», – зазначив Бутенко.

За його інформацією, всі учасники АТО, а також мобілізовані громадяни можуть звертатися «за безвідмовною та безкоштовною медичною допомогою до закладів охорони здоров’я області».

«У разі необхідності бійці направляються на лікування та реабілітацію в обласний клінічний госпіталь для інвалідів війни, який визначений координаційним центром з організації в області медичної допомоги учасникам АТО. З початку бойових дій в госпіталі проліковано 36 військовослужбовців, нині там перебуває 8 бійців. Всі вони отримують кваліфіковану медичну допомогу, зокрема, психологічну. Загалом заклад може прийняти на лікування та реабілітацію понад 200 осіб», – наголосив Бутенко.