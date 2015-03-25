У Черкасах 14 родин з дітьми з особливими потребами отримали квартири

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Черкаської облдержадміністрації, сім’ям 14 родин з особливими потребами отримали житло на першому поверсі в будинку за адресою Конєва, 15/1. Цей будинок спеціально спроектований для таких родин з дітьми з особливими потребами.

За словами голови Черкаської ОДА Ткаченка, довгий час у цьому будинку був затяжний конфлікт із мешканцями, які відразу отримали тут квартири. На першому поверсі планували розташувати реабілітаційний центр. Однак інші сім’ї з дітьми з особливими потребами наполягали, щоб тут теж були квартири, щоб більше родин із дітьми-інвалідами змогли покращити свої житлові умови. Урешті мешканці порозумілися - на першому поверсі знайшли місце і для реабілітаційного центру, і для додаткових квартир. Добудову квартир на першому поверсі цього будинку фінансували обласна й міська влада. Реконструкція першого поверху будинку коштувала понад 7 млн грн.